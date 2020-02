'2 ciapetti con Federico on the road' con Alessandro Sindoni: "Abbiamo finalmente di nuovo gli artisti per le strade di Sanremo" (Video)

A poche ore dall'inizio della quarta serata del Festival, il vicesindaco e assessore al turismo di Sanremo Alessandro Sindoni ha fatto il punto sul funzionamento della città con le varie novità messe in campo quest'anno come il palco in piazza Colombo, il lungo red carpet e il museo al Forte di Santa Tecla.

"E' stato un bel banco di prova - ha detto - Sono estremamente soddisfatto per la percezione avuta in città. Ho sentito molti commercianti che hanno definito vincente questa formula. Ci saranno cose da rivedere, anche con la Rai per quel che riguarda il palco, ma oggi vediamo come sia stato un successo. Siamo all'anno zero e iniziamo già a pensare alla prossima edizione partendo da questo importante risultato. Abbiamo finalmente di nuovo gli artisti per le strade di Sanremo".