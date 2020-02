Sanremo: 'Buon compleanno Chico', flash mob in via Matteotti per il caso di Enrico Forti

Alle 16.30 la scritta 'Buon compleanno Chico' è stata fatta volare in cielo. Con questa iniziativa il comitato che promuove la causa di Enrico ‘Chico’ Forti ha approfittato dei riflettori mediatici di Sanremo per porre l’attenzione su questo italiano che dal 2000 sta scontando un ergastolo per l’omicidio senza la possibilità di "rilascio sulla parola".



In Italia da tempo si parla del caso di Chico Forti ed oggi un gruppo di cittadini ha voluto portare la vicenda a Sanremo nell'ultima giornata del Festival. Da tempo, sono tantissime le persone che chiedono la revisione del processo per Forti e lui si è sempre professato innocente e vittima di un errore giudiziario.





“Chico Forti è un nostro connazionale detenuto ingiustamente negli Stati Uniti all’ergastolo. Siamo qui per sensibilizzare l’opinione pubblica e la gente comune come noi affinché venga portato alla ribalta ancora di più la vicenda. - ci ha raccontato Pasquale Berrica, promotore dell'iniziativa - Visto il Festival e l’impatto mediatico questa è un’iniziativa per sensibilizzare sulla vicenda di Chico Forti. Abbiamo distribuito palloncini ai bambini e volantini agli adulti. Il nostro flash mob sarà di augurio per Chico Forti. Oggi è il suo compleanno. Facciamo volare i palloncini in segno di libertà”.