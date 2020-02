Operazione antidroga tra la Colombia e la Sicilia: arrestato anche il sanremese Mauro Da Fiume (Foto e Video)

Un sanremese di 55 anni, Mauro Da Fiume, da tempo emigrato in Spagna, è stato arrestato nell’ambito di un’operazione antidroga dalla Guardia di Finanza, che ha sgominato un’organizzazione che faceva viaggiare un fiume di soldi e droga, soprattutto cocaina, tra la Colombia e Catania.

Nell’ambito dell’operazione ne sono stati sequestrati 400 chili ed è stato sgominato un cartello con ramificazioni internazionali. E’ stata portata a termine dal nucleo di polizia economico-finanziaria della città siciliana, in collaborazione con la polizia spagnola e colombiana, la DCSA, lo SCICO di Roma.

Mauro Da Fiume è stato arrestato a Verona ed era l’emissario di una figura di vertice del traffico di droga in Colombia, ovvero Salvador Ascencio Chavez. Da Fiume era emigrato in Spagna ma è molto noto forze di polizia, per diversi precedenti in materia di stupefacenti, in alcuni dei quali risultava in affari con esponenti di ‘ndrine calabresi insediatesi nel Nord Italia.