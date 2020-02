Le donne di 'Non una di meno' a Sanremo puntano il dito contro la violenza sessista

Occhi velati o bendati, elementi rosa e dito puntato. Sono questi gli elementi del Flash Mob organizzato dal collettivo "Non una di meno" di Genova in corso Matteotti a Sanremo, a pochi metri dall’Ariston. Un modo per portare sotto i riflettori del Festival le tematiche legate al mondo della donna, all’escalation di femminicidi ed agli episodi di prevaricazione di genere.

“Il nostro vuole essere un grido di violenza contro la violenza sessista, nato dalle donne cilene e diffusosi rapidamente in tutto il mondo. - ci racconta Simona Pittaluga, una delle attiviste del collettivo protagonista della manifestazione - Noi pensiamo che essere qui oggi sia importante perchè il Festival è lo specchio culturale del Paese, dove la svolta culturale è ancora molto lontana e linguaggi non sessisti faticano a trovare spazio”.



“E’ stato un Festival pieno di contraddizioni, da un lato un monologo potente come quello di Rula Jabreal e dall’altro sappiamo che Amadeus ha dipinto le donne come dei bei corpi e lo stesso Junior Cally. Crediamo che se una crepa in questo sistema è possibile anche perchè moltissime donne non sono più disposte a tacere ed a fare un passo indietro. Tra un mese sarà l’8 marzo, Festa della Donna, ed il 9 marzo sarà sciopero femminista globale contro la violenza maschile sulle donne” - ha concluso.