Incendio a Chiusavecchia: anziana ed il suo cane tratti in salvo dai Vigili del Fuoco

Poco dopo la mezzanotte, mobilitazione di soccorsi a Chiusavecchia dove un incendio ha messo in serio pericolo una persona ed il suo cane. Le fiamme sono partite da un capanno per gli attrezzi e si sono sviluppate rapidamente fino ad attecchire anche sulla casa adiacente.



I Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo l'anziana che viveva nell'abitazione. La donna, all'arrivo dei soccorsi, si trovava su un terrazzino, per scampare al fumo che aveva invaso l'appartamento. Con lei c'era anche il suo cagnolino. Entrambi sono stati estratti e affidati alle cure del personale sanitario del 118 che ha proceduto poi al trasporto al Pronto soccorso di Imperia. Le condizioni della donna pare non siano gravi.

L'incendio ha completamente distrutto la rimessa degli attrezzi ed ha reso inagibile l'appartamento. Sull'accaduto stanno indagando anche i Carabinieri.