Fish & Chips alla ligure protagonista nel pomeriggio al Mercato Coperto di Bordighera

Grande partecipazione questo pomeriggio al Mercato Coperto di Bordighera per l'appuntamento con Fish & Chips. Il piatto tipico del Galles è stato rivisitato in chiave ligure nell’ambito degli appuntamenti promossi dal Comune della città delle palme, voluti dall’Assessore Marzia Baldassarre, in collaborazione con la collega Melina Rodà.



Per l'occasione un piccolo food truck, un motocarro, adattato per l'occasione ha proposto i prodotti delle pescherie Ioviero e Biancheri, oltre alla Dast Event, società di banqueting e catering. Porzioni di ‘Fish & Chips’ sono stati offerti ai visitatori con una degustazione di vini e prodotti tipici locali, nel tardo pomeriggio del sabato ‘festivaliero’ un po’ per tutta la provincia. I prossimi appuntamenti vedono, per giovedì prossimo il ‘Market Book’, mentre il 20 febbraio irromperà il ‘Carnevale al Mercato’ con intrattenimento per bambini ed i dolci della tradizione. Il 29 febbraio è previsto un incontro sulla ‘Bio Alimentazione’ (dalle 17.30).

L'Amministrazione comunale bordigotta, con questa serie di appuntamenti ed il restyling dell’edificio, conferma la volontà di valorizzare lo storico ‘Mercato Coperto’, che venne costruito nel 1897, volendo andare incontro alle necessità dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, ma anche di piccoli coltivatori che iniziavano allora la produzione specializzata di fiori e piante ornamentali.