Festival di Sanremo: ultimo giorno di distribuzione delle cartoline di Lupo Alberto e di Tiziano Riverso

Anche quest’anno il cartoonist Tiziano Riverso è stato presente a Sanremo durante la settimana del Festival portando la sua carica umoristica e le sue caricature divertenti. Sono praticamente esaurite le 20.000 cartoline prodotte da Sanremonews e CNA Imperia, con le caricature di due dei protagonisti del palco dell’Ariston: Amadeus disegnato nei panni di un muratore intento a costruire un nuovo Festival e Antonella Clerici, declinata in chiave enogastronomica mentre prepara della pasta fresca per i cantanti della gara canora. A queste due cartoline, quest’anno in occasione del 70 anniversario si è aggiunta una autentica rarità per i collezionisti: una speciale cartolina di Lupo Alberto in versione festivaliera gentilmente concessa da Guido Silvestri in arte Silver.

“CNA Imperia è da sempre impegnata nell’affermare il valore dei prodotti del territorio e le lavorazioni artigianali che rendono unica una località perché contribuiscono alla formazione della sua identità – afferma il direttore CNA Luciano Vazzano -. Le caricature divengono, con ironia, strumento di promozione e marketing territoriale. A tutti i clienti dei locali sanremesi è stato in questi giorni distribuito il materiale per ricordare, anche dopo il festival, quanto valore c’è nel nostro territorio ed il suo patrimonio.”

Tiziano Riverso, che insieme a Claudio Porchia ha costruito un tandem satirico e creativo, che alimenta il dibattito culturale, sociale e di costume del Ponente ligure, è stato presente a Sanremo per tutta la settimana del festival, partecipando agli eventi organizzati da Sanremonews, con le mostre umoristiche ospitate dal Casinò di Sanremo e da “Camillo” e con una presenza costante nei locali del centro, dove ha realizzato vignette e caricature in diretta.