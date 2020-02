Ventimiglia: Ioculano risponde a Scullino su schede alla Regione e asfalti "Rivanga all'indietro ma non guarda avanti"

Secca risposta del Consigliere comunale di opposizione (ed ex Sindaco) di Ventimiglia, Enrico Ioculano, all’attuale primo cittadino di Ventimiglia sulla presentazione delle schede alla Regione, in relazione ai danni da maltempo.

Il primo cittadino frontaliero, Gaetano Scullino, aveva evidenziato come “Le decine di milioni che la Regione ha distribuito in questi giorni si riferivano ai danni creati dal maltempo nel 2018 e solo per quei comuni che in allora avevano presentato le necessarie schede di protezione civile, cosa non successa con l'Amministrazione Ioculano”.

Ioculano, dopo aver letto l’intervento di Scullino ha rimbrottato duramente: “Ci ha contestato che il Comune non ha presentato schede nel 2018 e non ha preso fondi per le ‘somme urgenze’ per i danni da maltempo, ma non è così. Il Comune e la nostra Amministrazione ha presentato le schede ma, fortunatamente, i danni non erano particolarmente gravi. Noi le abbiamo inviate regolarmente ma non ci erano state accettate, come può capitare in taluni casi”.

“Ci sembra una polemica buttata lì – prosegue Ioculano – forse perché il Sindaco deve celare alcune difficoltà che ha in questo momento. Però ci vuole un po’ di onestà intellettuale nelle cose, perché lui non può non sapere”. Il Sindaco Scullino, nel suo intervento di ieri aveva sottolineato la volontà di portare una maggiore attenzione per la sicurezza e le frazioni di Ventimiglia, due obiettivi tre le tante iniziative in corso.

Il piano nuovi asfalti partirà proprio da via Gallardi, all'altezza di Cactusmania, sino al bivio del nuovo ponte di Bevera: “Quel tratto di strada – aveva detto Scullino - è molto percorso e oggi in stato di degrado totale, dovevamo intervenire. Gli asfalti da realizzare sono molti, nelle frazioni ma anche e soprattutto in centro. Non possiamo presentare la nostra città ai turisti e ai ventimigliesi, dichiara il sindaco, in queste situazioni. Paghiamo i 7 anni di abbandono, interverremo sul lungomare, in via Roma, lungo corso Genova e in altre vie cittadine”.

Anche in questo caso è durissima la risposta di Ioculano: “Scullino non deve raccontare le solite bugie ma deve prendere atto dei fatti. Se ha bisogno può farsi aiutare dal suo staff, che costa 200mila euro l’anno con i quali potrebbe fare molti più asfalti. Già che ci siamo voglio ricordare al Sindaco che, nell’ultimo anno della nostra Amministrazione, abbiamo fatto 700mila euro di asfalto, anche in zone dove lui non ha messo nemmeno un centimetro di bitume. Se dopo la sua grande esperienza gli mancano alcuni passaggi, può chiedere al suo staff oppure ci chiama e glielo spieghiamo. Sculluno continua a guarda indietro, rivangando momenti passati senza guarda veramente al futuro della città”.