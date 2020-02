Sanremo e Liguria sempre più vicine: Toti "Bravo Biancheri" e su The Mall "Se non la facevamo qui andavano in Francia" (Video)

La visita del Presidente della Regione, Giovanni Toti, e del Sindaco di Sanremo è stato anche il momento per fare il punto della situazione politica tra l’Amministrazione della Liguria e quella matuziana, anche alla luce delle ultime dichiarazioni di apprezzamento da parte del del Governatore al collega sanremese ed alla sua Giunta.

Il Presidente Toti ha confermato le affermazioni rilasciate in questi giorni sulla bontà dell’Amministrazione matuziana, anche in virtù dello straordinario appuntamento in atto con il Festival, che traina l’attenzione su tutta la Regione: “Non c’è mai stato un allontanamento, nel senso che i partiti fanno le loro scelte come è giusto nella dialettica democratica. Quindi, quando un Sindaco vince le elezioni con grande apprezzamento dei cittadini, diventa il Sindaco di tutti ed il Presidente della Regione dialoga con lui, soprattutto se la rappresenta a pieno titolo. Ho fatto apprezzamenti perché li ritengo veri. La politica non deve essere velata da pregiudizio ed il Festival con Sanremo sta trascinando la crescita del ponente ed il coraggio di portarlo nelle strade che non era scontata, è un fatto importante ed una straordinaria idea che ha valorizzato il patrimonio. Bravo Biancheri e brava la sua Amministrazione”.

E cosa ha chiesto il Sindaco Biancheri al Presidente Toti per i prossimi 5 anni, in caso di una sua riconferma? “Quello che gli ho già chiesto e qualcosa si sta già muovendo. Tra questo, il fronte mare e le scogliere, Bussana vecchia per la quale ci siamo incontrati con l’Assessore Menozzi per portare avanti un progetto unico. Senza dimenticare i sottoservizi e quelle opere importanti e le cose concrete, senza parlare di politica. Il nostro rapporto è talmente limpido e trasparente che non c’è bisogno di fare politica ma lavorare per le città”.

“Ai cittadini interessano le buche nelle strade – gli fa eco Toti - le fognature, i depuratori ed i posti di lavoro che un turismo efficace per garantire posti di lavoro. Quindi, ogni 5 anni ci sono 50 giorni di campagna elettorale e poi si amministra per conto dei cittadini. Soprattutto quando c’è coincidenza di interessi come tra Regione e Sanremo che è la quinta più importante dopo i capoluoghi di provincia. E’ una città indispensabile per far ripartire la Liguria, con un turismo destagionalizzato ed integrato con l’agroalimentare. Lo stiamo facendo insieme”.

E poi, a sorpresa, il Sindaco ha anche fatto un passaggio sulla visita di questa mattina, insieme a Toti, all’outlet The Mall, in Valle Armea: “Non a caso stamattina abbiamo fatto la visita visto che mi ha sempre sostenuto in questa scelta, con la massima collaborazione, per la quale voglio ringraziarlo. Abbiamo parlato di scuole e nautica ma anche tante altre cose”.

Il Governatore Toti ha poi confermato l’importanza di aver concesso la possibilità di aprire ‘The Mall’: “Penso che se non l’avessimo fatto a Sanremo l’avrebbero fatto in Francia, rubandoci ricchezza e posti di lavoro. Creare scelta e concorrenza vuol dire attrarre più lavoro per tutti e credo che si debba lavorare sull’ampia gamma della scelta, sapendo che dobbiamo contrastare il commercio on line. Credo che The Mall arricchisca chi fa impresa, ristorazione e hotelleria a Sanremo e non viceversa”.