Imperia: lunedì prossimo, incontro pubblico del PD sul tema della politica sanitaria ligure

Lunedì 10 febbraio il Partito Democratico organizza un'iniziativa sul tema della politica sanitaria ligure. L'incontro, aperto al pubblico, avrà luogo ad Imperia alle ore 21 in Via Carducci 65 ad Imperia Porto Maurizio, e vedrà la partecipazione del Capogruppo PD in consiglio regionale Giovanni Lunardon, del Vice Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa Giovanni Barbagallo, del Segretario Provinciale PD Pietro Mannoni e del Segretario cittadino PD Massimiliano Cammarata.