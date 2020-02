Bando per il trasporto sanitario interno: il Consiglio Comunale di Taggia chiede a Regione la proroga dei tempi per permettere la nascita di una RTI

Il consiglio comunale di Taggia ha approvato all'unanimità una mozione nei confronti di Regione Liguria per chiedere una proroga dei tempi di gara, per l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario interno. La questione è stata sottoposta all'attenzione dell'assise tabiese dal consigliere comunale di opposizione Luca Napoli.



L'esponente de 'Il Passo Giusto', facendo proprie le osservazioni espresse da un analogo documento del Partito Democratico regionale, aveva inizialmente chiesto all'amministrazione comunale di impegnarsi con Regione per chiedere una revoca del bando indetto da Alisa il 19 dicembre e con scadenza il 20 febbraio. La discussione poi ha preso una piega diversa: “Abbiamo accettato l'emendamento proposto dalla maggioranza, convertendo la richiesta di revoca, in una proroga per dare tempo a tutte le pubbliche assistenze liguri di potersi unire in Reti Temporanee di Impresa e poter partecipare con parametri più alti. - spiega Napoli - Oggi, la singola pubblica assistenza, da sola non si potrebbe mai sognare di riuscire a vincere il bando di assegnazione ma unendosi in RTI con altri soggetti, ma con tempi tecnici necessari più lunghi, potrebbe almeno tentare di concorrere su questo affidamento”.



La mozione è stata presentata il 13 gennaio ma nel frattempo il quadro sulla questione del trasporto sanitario è ulteriormente cambiato. Infatti, il 28 gennaio, il consiglio regionale ha approvato all'unanimità le modifiche al DDL 270 del 2006. Oggi la nuova legge approvata individua tre tipologie di trasporto: il trasporto sanitario in emergenza, che può essere affidato in maniera diretta alle pubbliche assistenze, il trasporto ‘qualificato’ che verrà valutato caso per caso e il trasporto ordinario tout court (ad esempio i trasporti da un reparto ospedaliero ad un altro) per cui Alisa ha avviato la procedura di gara come già accade in molte altre regioni italiane.



“Si tratta di una problematica complessa ed una situazione ingarbugliata che si protrae da diversi anni. - ha sottolineato l'assessore Negroni, prendendo in esame la mozione presentata da Napoli - Il consiglio non può interferire con una decisione autonoma presa da Alisa. Ritengo che la legge del 28 gennaio sia una mediazione intelligente tra gli obblighi comunitari che abbiamo, i servizi al cittadino e la salvaguardia delle realtà delle pubbliche assistenze. La proroga rispetto alla revoca è sicuramente più accettabile da un punto di vista amministrativo e rappresenta una indicazione di buonsenso al fine di consentire una più ampia partecipazione di soggetti interessati. Questo può essere un contributo che potrebbe portare anche a successive iniziative. Qui c'è di mezzo la salute delle persone e la tutela di realtà decennali, insostituibili ed importanti”.



Una considerazione che ha portato Napoli a dire: “Come gruppo prendiamo atto positivamente dell'emendamento. Il discorso della revoca è di difficilissima attuazione. L'intenzione della mozione era di usarla come megafono per portare il consiglio comunale a discutere di una tematica importante e sentita perchè abbiamo due associazioni (la Croce Verde Arma Taggia e la Croce Rossa Taggia) nel nostro comune e molte altre a livello provinciale. Il rischio è di perdere il patrimonio di esperienza, fatto di associazioni radicate ed importanti per il territorio. E' nostro dovere difenderle”.



Un'eventuale proroga dei tempi permetterebbe alle realtà della provincia di Imperia di dare vita ad una Rete Temporanea di Impresa. Un discorso che da qualche tempo tiene banco in diversi incontri che hanno viste coinvolte le pubbliche assistenze locali ed i diversi comitati di Croce Rossa. Secondo i bene informati questa RTI si dovrebbe concretizzare entro marzo.