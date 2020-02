'2 ciapetti con Federico on the road' con Maurizio Lupi: "Liguria Popolare correrà con Toti ma non ci saranno fratelli maggiori"

Visita a Sanremo per l'On. Maurizio Lupi, già Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, che ha incontrato i dirigenti locali di Liguria Popolare (il Presidente Andrea Costa ed il vice Antonio Bissolotti) ed alcuni amministratori del territorio. Ovviamente si è parlato di progettualità politica e delle prossime elezioni regionali.

Liguria Popolare, che come noto correrà in coalizione per il Presidente uscente della Regione Liguria Giovanni Toti, sta incontrando anche gli alleati del centrodestra. Proprio questo è stato uno dei punti toccati dall'On. Lupi durante '2 ciapetti con Federico on the road'.

"Cinque anni fa si è vinto perchè è stata messa in gioco una politica diversa che guardava ai bisogni della gente.- ha detto - Ora la sfida è quella di riconfermare il buon governo di Giovanni Toti e di guardare al futuro.Liguria Popolare sta mettendo insieme un'idea di politica più vicina alle persone e più lontana dai vecchi partiti. Gli alleati sono diversi da noi, fanno bene la loro battaglia politica, ma senza il centro e senza Liguria Popolare non si va da nessuna parte. La diversità fa forte il centrodestra e anche un voto è un contributo alla ricchezza della coalizione. Non ci sono fratelli maggiori, saranno comunque poi come sempre gli elettori a decidere i pesi all'interno della coalizione. L'errore che non si deve fare è quello di pensare che chi ha meno voti sia l'ultimo, perchè in realtà è indispensabile e senza di lui non si vince".

Nell'intervista video completa si è poi parlato anche di infrastrutture e dell'isolamento del ponente ligure.