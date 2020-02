Studentet e gjimnazit Liceo G. D. Cassini dhe te ITT Ruffini Aicardi kan intervistuar kryetarin e bashkis Alberto Biancher

Studentet e gjimnazit Liceo G. D. Cassini dhe te ITT Ruffini Aicardi kan intervistuar kryetarin e bashkis Alberto Biancheri ne Sanremo per projektin "SanremoNews International" per te shperndar Festivalin dhe musiken ne gjithe boten. Shume çeshtje jan trajtuar. Njera prej tyre eshte pyetja e Paride Bencivenni qe flet per dy kengetaret qe kan krijuar polemike ne Sanremo, Junior Cally dhe Achille Lauro. Pergjigja e kryetarit eshte qe mund tju pelqej apo jo, por ky eshte Festivali.



Maryna Melnychuk trajtoj çeshtjen e presantuesit Amadeus qe mbolli dy pema per te fejstuar ediçionin 70 te Festivalit. Biancheri tha qe kjo gje eshte simbolike dhe shkelqyer. Amadeus eshte per kryetarin njeri shume i sjellshem.



Meghi Shehu, studentja shqiptare e Liceo Cassini, pyeti kryetarin ne qellim te skenes "Nutella Stage" ne piazza Colombo. Biancheri tha qe podiumi nuk qe i thjesht per tu ber, por ja dolen per te kenaqur edhe njerzit qe jan jashte. Emanuele Kuffer pyeti kryetarin ne menyr me personale duke i then çfare pershtypje pati nga keto tre mbremje dhe pergjigja eshte e thjeshte: "Çdo ediçion eshte gje e ndryshme, skenari eshte modern."



Gaia di Michele e pyti si po jeton kryetari vete kete periudhe. Biancheri tha: "Me te then te drejten, kjo eshte periudha me e bukur ne jeten e nje kryetarit edhe kete vite po e jetoj me krenari."



Po marin pjes ne projektin Sanremo News International Keitlin Serjanaj, Sara Peqini, Aida Rrushi, Meghi Shehu, Alessia Garzo, Manuela Grossi, Emanuele Kuffer, Lucrezia Dalmasso, Fernanda Gonzalez, Filippo Fiorentino, Gaia di Michele, Sofia Crispiatico, Katiuscia Valente, Marina Melnychuk, Paride Bencivenni, Marlene Le Guilloux dhe Valeria Aponte.