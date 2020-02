El día 6 de febrero fuimos a la muestra sobre la lucha contro la violencia a las mujeres. Colectiva a sostentamiento de la mujer y del ambiente al 70° Festival de Sanremo. Museo de DAPHNÉ de la moda y del perfume, entrevistamos a la organizadora Barbara y dos artistas Riccardo Feltrin y Enrico Ciccotto.

"¿Le gustaría hablar sobre esta exposición? ¿Cómo se le ocurrió la idea de combinar los dos temas?"

Ante todo, estamos en el museo de moda y perfumería, en San Remo, creado por mis padres. Mi madre se inspiró en lo antiguo para lo contemporáneo, por eso tenemos ropa muy importante. La idea de la exposición, el diálogo entre la moda y el arte, se debe a que el tema de la sostenibilidad y la violencia contra las mujeres está muy cerca de nuestro corazón, por lo que queríamos dar algodón orgánico a los artistas que se inspiraron en estos dos temas que hicieron estos trabajos.

Esto se convertirá en una exposición itinerante y con los ingresos de la exposición se realizará una subasta que irá al 'Giardino Segreto', una asociación para huérfanos de feminicidio.

Sr. Feltrini, ¿Puede explicar se le ocurrió pintar el cuadro "Bufanda de Artemisia"? La imagen fue creada para crear conciencia sobre la violencia de género, hasta la fecha solo una de cada cuatro mujeres que sufre violencia de género informa el incidente, un número muy bajo. Traté de hablar con mujeres que sufrieron violencia para entender cómo se sentían. Creé la obra imaginando que alguien trabajaba en un bar y una persona dejó este mensaje confuso y agresivo, y al leerlo entendemos que es una solicitud de ayuda de esta Artemisia (de la cual la pintura toma el nombre) en la que explica que le gustaría informar pero le impide l'echo de ser madre, es un grito silencioso, una esperanza de que el barista lo lea, con un concepto muy profundo y mucha energía.





¿Cómo se le ocurrió el nombre de Artemisia?

Artemisia es un nombre fantástico, es el nombre de una persona que conozco que ha sufrido violencia y pensé que era el nombre correcto para firmar la carta.

Señor Riccardo, ¿nos puede explicar su obra?

“Si, claro: esta tela se titula “Dipinto de Blues” y me he inspirado en el “Santuario de Pelagos”, de hecho, hay muchas siluetas de delfines y lo he querido presentar con un estilo que fuera muy mío: “Street”, “Underground”, joven y vivo. No quise ponerme límites. De lejos se puede observar una abstracción de unos quince azules diferentes, que llevan a un contraste automático en el cual, concentrándose, se llega a ver un delfín. Mi objetivo era que las personas se concentrasen y que pensasen, porque cuando piensas en algo, luego se te queda en la mente”.

¿Cuál es la razón por la cual ha elegido este mamífero?

Porque no conozco la Costa Azul; antes de venir aquí, empecé a prepararme y así supe que enfrente de San Remo se encuentra el “Santuario de Pelagos”, de manera que comencé a informarme y a documentarme sobre ello y decidí traer algo que tuviera un poco de mar, que representara lo que es esta zona y que luego fuera subastado para ayudar al Santuario. Muy mediterráneo, como lo es también nuestra ciudad. Sí, absolutamente, gracias, muchísimas gracias.

Espero que se divierta muchísimo en esta su visita a nuestra ciudad, pero sobre todo con el Festival. Gracias, muchísimas gracias, muy amable.

Buenas tardes a todos, estamos aquí con Enrico Ciccotto, díganme

¿Sr. Enrico de dónde es?

Vengo de la provincia de Venecia.

¿Vino a Sanremo para la exposición?

Exactamente y fui invitado a representar una obra de la exposición

¿Puede explicar este trabajo?