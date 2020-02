Entretien avec Fasma

Tiberio Fazioli, nom de la scène Fasma, est un très jeune artiste qui, pour la première fois, prende parte au Festival du Sanremo dans la section Nouvelles Propositions, avec la chanson "Per sentirmi vivo".

Il a répondu à nos questions d’une manière très gentille et disponible. Ils sont beaucoup les sujets dont nous avons parlé ensemble, comme sa façon de composer et son rapport avec GG, le producteur. À propos de la chanson du Festival, il la définit un "flux de conscience", il espère que ça suscite l’espoir dans les auditeurs et aussi une certaine émotion.