Toni accesi a '2 ciapetti con Federico' su Junior Cally. Romeo: "E' violenza non è arte". Camarda: "Siete dei censori"

Non sono mancati i toni accesi ieri sera nel corso della seconda puntata speciale di '2 ciapetti con Federico' dedicata al Festival di Sanremo. Ad accendere gli animi è stata la partecipazione sul palco del Teatro Ariston di Junior Cally per la famosa polemica riguardante il testo di una sua precedente canzone in cui si parla di violenza sulle donne. Ne è nata un'accesa discussione che ha visto da un lato il musicista ed organizzatore di Rock in the Casbah Larry Camarda e dall'altro l'imprenditore Olmo Romeo con la modella, miss e influencer Ilaria Salerno e la giornalista Grazia Pitorri.

"Junior Cally è stato accusato da una parte politica - ha detto in sua difesa Larry Camarda - l'accusa riguardava un suo vecchio brano che non c'entra niente con Sanremo. Un artista può raccontare qualunque cosa altrimenti è censura".

"Assolutamente no - ha risposto Olmo Romeo - Un cantante ha una responsabilità sociale e lui invece ha parlato di violenza sulle donne".

"Allora se tu guardi un film dove Robert De Niro uccide una persona tu lo accusi ?" ha controreplicato Camarda.

"Il Festival è una vetrina non solo per Sanremo e per la musica, ma per tutta la cultura italiana - ha alzato i toni Romeo - Io non ho mai visto un artista che si sia espresso così sulle donne, tra l'altro proprio in un momento in cui si vogliono accendere i riflettori sul tema del femminicidio. Questa è violenza non è arte, una persona così non doveva neanche arrivare a Sanremo".

"Perchè siete dei censori!" ha attaccato Camarda.

Giudizio fortemente contrario alla presenza sul palco ci è giunto anche dalla modella, miss e influencer Ilaria Salerno e dalla giornalista Grazia Pitorri. "Junior Cally ha cercato di risalire la china cantando una canzone inutile" ha detto Grazia Pitorri. "Lui non doveva neanche permettersi di scrivere cose del genere contro le donne" ha aggiunto Ilaria Salerno.

Sul tema sono intervenuti anche alcuni ascoltatori da casa, tramite Facebook, schierandosi contro Junior Cally. "Certi concetti non dovrebbero proprio essere concepiti, figurarsi essere proposti e figurarsi ancora essere accettati in un luogo che rappresenta la cultura musicale italiana" ha scritto Matteo. "Come docente sono disgustato e preoccupato" è stato il post di Gilberto. "non è possibile sostenere un cantante che ha proposto testi simili" ha scritto Nicolò.

