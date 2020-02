Sanremo2020 e quelle serate interminabili: è un Festival per nottambuli (Video)

Tra le tante note liete dell'edizione numero 70 del Festival di Sanremo, comprese le ripercussioni positive per la città e per i suoi commercianti oltre che lo strepitoso successo di ascolti in TV e sui social, ce n'è una che stona e che riguarda la lunghezza dello spettacolo in sé. Tra esibizioni degli artisti in gara, comparsate degli ospiti e gag programmate oppure improvvisate, gli appuntamenti con la kermesse sanremese in diretta dal teatro Ariston (e talvolta anche da Piazza Colombo) hanno ampiamente superato la mezzanotte terminando a notte fonda. Un esempio concreto è la serata di ieri, quella delle cover, conclusasi alle 2.03.