Marco Masini su Georgina e CR7: “La maglietta? In Italia le squadre sono tante, poteva portare quella del Portogallo”

“Mi ha fatto piacere essere presentato come Masani, il mio nome spesso non piace”. Così Marco Masini ha scherzato dopo la serata di ieri, che ha visto la partecipazione come coconduttrice di Georgina Rodriguez.

Poi, da buon tifoso della Fiorentina, non ha mancato di dire la sua sul cadeau - la maglietta bianconera - portato dai coniugi Ronaldo ad Amadeus: “In Italia le squadre sono tante, poteva portare quella del Portogallo, avrebbe fatto più bella figura. Ma CR7 è un grande campione”.

Poi, sul brano che porta in gara quest’anno, “Il confronto”: “In questi anni sono stato bravo a dire vaffanculo e bella stronza, ma forse non a confessare gli errori che ho fatto. Quindi ho voluto confessarmi davanti a tutti, anche per sentirmi meglio. Ma non voglio parlare solo di me, preferisco parlare degli uomini in generale. Con questa canzone comunico la vigliaccheria dell’uomo che si mette a nudo e poi sceglie di accettarsi”.