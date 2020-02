Elodie dopo il duetto con Aeham Ahmad pronta per la terza esibizione: “Non vedo l’ora di cantare e di divertirmi un po’”

Il videoclip della canzone “Andromeda” presentata al Festiva di Sanremo su YouTube già raggiunto in due giorni oltre 900 mila visualizzazioni e ora Elodie spera di affrontare la terza esibizione sul palco dell’Ariston con più serenità “La prima sera la tensione l’ho sentita tutta, dopo la cover di ieri sera non vedo l’ora di cantare e divertirmi un po’”.

Sulla sua esibizione di ieri sera con Aeham Ahmad sulle note di Eros Ramazzotti “Adesso tu” commenta: “Spero di aver dato dignità al brano e magari averlo interpretato in chiave un po’ più intima”.

Oggi esce anche il suo album “This is Elodie” un album in cui la cantante crede molto e frutto di un grande lavoro “Mi racconto attraverso i mondi sonori, sono stati due anni molto importanti e lunghi, ci sono tanti generi apparentemente lontani da me, ma voglio portare un pop più moderno e attuale. L’importante per me è stare al passo con i tempi”. E alla domanda sulla sua crescita negli ultimi anni risponde di aver acquisito una maggiore consapevolezza: “Oggi sono la stessa ragazza di due anni fa, ma forse con meno paura di espormi e di essere criticata”. Mentre sul suo rapporto oggi con la bellezza, uno temi più dibattuti in questo festival, rispetto al passato commenta: “Ho sempre avuto un bel rapporto con me stessa, ma perchè vedo la bellezza un po’ ovunque. Per me è più importate sentirmi dire “sei brava” più che “sei bella”.