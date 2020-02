Taggia: martedì scorso il premio ‘Un Cuore D’Oro’ a Laura Cane e Caterina Costanza Pireri

Atmosfera epica e suggestiva, per l’Accademia delle Culture e Scienze Internazionali istituita dalla Confraternita Internazionale di Volontariato dei Cavalieri Templari Cristiani - Poveri Cavalieri di Cristo , l’associazione privata di fedeli cattolici e conferimento del Premio Cuore D’Oro 2020”, l’evento organizzato nella suggestiva Sala Capitolare del Convento di San Domenico.

Alla cerimonia, oltre il Priore e Vicario dell’Accademia delle Culture e Scienze Internazionali Dr. Massimo Maria Civale, che ha letto il messaggio di benedizione del Cardinale Josè Saraiva Martins , prefetto emerito della Congregazione dei Santi e Rettore onorario dell’Accademia; Il Priore dell’ Ordine Hugues De Payns di Dolceacqua Ivano Anfosso, il Priore e responsabile del Convento di San Domenico di Taggia il Fratel Luigi Foscarin , che ha rispolverato la storia dell’antico e affascinante Convento dei Domenicani , oggi sede dell’Istituto della Sacra Famiglia del Beato Cristoforo, la giovanissima Susanna Elisa Castellani studentessa universitaria e Consigliere comunale di San Biagio della Cima con la relazione sul diverbio di Pace tra il Giappone e la Russia, tema dell’incontro Camminando insieme per un Cultura di Pace.

La cerimonia ha avuto il suo epilogo con la consegna di onorificenze del premio “Cuore D’Oro 2020 per la Solidarietà, Premio istituito dalla stessa Accademia, riconoscimento conferito a quelle persone o associazioni che si sono distinte nell’ambito sociale e della solidarietà, lo stesso è stato consegnato in un clima emozionante al Presidente del consiglio Comunale di Taggia, Laura Cane, (in particolare per aver realizzato un punto di ascolto per le donne che subiscono violenza sia piscologica che fisica il Punto Rosa): “Per me un onore e una grande emozione ricevere il premio cuore d’oro che dedico alla mia famiglia e a Taggia, ringrazio il dottor Civale e tutti i componenti dell’Associazione privata dei Fedeli Cattolici Poveri Cavalieri di Cristo per avermi scelta e avermi concesso e permesso di vivere un bel momento che porterò con me nei miei ricordi”.

All’Assessore alle politiche sociali del Comune di Sanremo, Costanza Pireri, responsabile del Centro Anti-violenza Provinciale di Sanremo impegnata da anni in campo sociale, all'associazione AISM sez di Imperia in persone del Presidente Daniele Maiolino e Grazia Seno, all’associazione La Fenice per il progetto Un Calcio al Cancro Presidente Pasquale Cafaro in arte il Vj Paskal, un premio speciale per la partecipazione straordinaria dell’Attrice cantante Lucia Cassini e ai Fratelli Luigi, Diego ed Oscar, della Congregazione dei “Fratelli della Sacra Famiglia” fondata a Belley (Francia) nel 1831 dal venerabile Fratel Gabriele Taborin (1799-1864). I Fratelli vivono la spiritualità della famiglia di Nazaret dove si prega, si lavora e ci si ama nella gioia. Sono dediti all'educazione dei giovani e delle famiglie nelle scuole e collaborando nella pastorale della Chiesa.