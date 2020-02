Sanremo2020: visita di Toti e Biancheri alla mostra sul 70°, il Sindaco "A breve una sede fissa in centro" (Foto e Video)

Abbiamo parlato della mostra sui 70 anni di Festival di Sanremo, questa mattina e, nel pomeriggio abbiamo seguito il Presidente della Regione, Giovanni Toti, ed il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, nella loro visita istituzionale.

Entrambi sono rimasti particolarmente colpiti dalla bellezza dell’esposizione che ripercorre i 70 anni del Festival di Sanremo, tra cimeli, foto e video tutti insieme nella affascinante cornice del forte di Santa Tecla. E’ uno degli appuntamenti fissi della kermesse canora, nell’ambito del progetto ‘Tra palco e città’, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e sposato al 100% dalla Rai, in un percorso che celebra la manifestazione canora più importante dell’anno.

La conferma è arrivata dal Presidente della Regione, Giovanni Toti: “Una bellissima mostra, una straordinaria edizione del Festival con 70 anni che non dimostra. La mostra unisce un grande recupero immobiliare del forte con un uso appropriato ed apprezzato. E’ coerente con questo Festival in una settimana di grande successo”.

Il Sindaco Alberto Biancheri ha invece confermato l’idea che circola da tempo, ovvero quella di una mostra permanente: “Non lo abbiamo mai detto ma è da un anno che stiamo parlando con dei privati che vorrebbero aprire un centro multimediale, dove raccontare la storia del Festival. All’interno di questa mostra c’è la storia e siamo orgogliosi di farne parte perché mai come quest’anno la kermesse si è vissuta fuori dall’Ariston grazie alla Rai. Il luogo del museo è ancora da valutare ma sarà sicuramente in centro”.

Alla fine sia Toti che Biancheri hanno lasciato il loro ‘post it’ nella stanza dei saluti. Per Toti “I ricordi sarebbero troppi, pensando al futuro. Buon Festival 2021’ mente, per Biancheri “Oroglioso di far parte di questo 70° Festival”.