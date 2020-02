Sanremo2020: CR7 'fugge' a Bordighera ma a Sanremo tanti personaggi colti dall'obiettivo di Tonino Bonomo (Foto)

Ieri è stato sicuramente il ‘Ronaldo day’ per il Festival di Sanremo, con la maggior parte dei fotografi che hanno dato la caccia all’attaccante portoghese della Juventus, arrivato all’ultimo momento per seguire da vicino la compagna Georgina Rodriguez sul palco dell’Ariston.

Alla fine, secondo quanto raccolto nella serata di ieri, in molti si sono assiepati di fronte al ristorante ‘Paolo & Barbara’ per capire se effettivamente Cr7 fosse dentro per cenare ma, secondo i ben informati, sarebbe invece poi ‘fuggito’ verso Bordighera, dove avrebbe mangiato e dormito successivamente, al Grand Hotel del Mare.

Ma, ieri sera, c’è stato anche il tempo per molti personaggi che hanno partecipato alla serata, tutti ‘colti’ dall’obiettivo del nostro Tonino Bonomo. Tra i più ricercati sicuramente Roberto Benigni, senza disegnare Gianna Nannini e Giorgia. Hanno fatto capolino anche Paola Perego e Claudio Panatta con un ritorno a Sanremo anche per l’ex Direttore, Fabrizio Del Noce.