Sanremo Riverso al Caffè Roma Sanremo omaggia Bonvi

Sotto l’insegna dell’umorismo Riverso non poteva non visitare e omaggiare un’opera del grande maestro del disegno umoristico al quale spesso si è ispirato, Bonvi (il nome d’arte di Franco Bonvicini), noto soprattutto per aver ideato e realizzato la serie di fumetti a strisce Sturmtruppen, una nota raffigurazione satirica della seconda guerra mondiale e , primo fumetto italiano realizzato nel formato a strisce giornaliere. Il geniale disegnatore emiliano il 24 febbraio del 1989 ha realizzato un’opera oggi sapientemente custodita e protetta dall’attuale proprietaria dell’esercizio storico, Scilla Crocetta.

Scilla, acquistando il bar 10 anni fa, si accorse che questo prezioso disegno era lasciato in balia dello smog, del sole e della pioggia e così ha deciso di farlo restaurare da professionisti e proteggerlo con un foglio di plexiglas, resistente alle intemperie ed allo smog.

Il Caffè Roma è un locale storico: nasce nel 1913, ma assurse alle cronache mondane quando nel 1998 fu preso in affitto da Piero Chiambretti, per condurre e trasmettere la sua edizione del Dopo Festival.

Tiziano Riverso, quasi emozionato, ha omaggiato questo angolo di storia del Disegno Umoristico e del grande maestro Bonvi con un suo disegno.