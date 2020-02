Perinaldo: domenica al Santuario della Visitazione l'Osservazione del Sole con Stellaria

Domenica, dalle ore 12 alle 13 sarà possibile visitare il Santuario di N.S. della Visitazione di Perinaldo e osservare il transito del Sole al mezzogiorno Solare lungo la linea meridiana. L'iniziativa gratuita è organizzata dall'Associazione Stellaria che propone questo appuntamento ogni seconda e ultima domenica del mese, dalle 12:00 alle 13:00 in orario invernale e dalle 12:30 alle 13:30 in orario estivo.



Il Santuario si trova accanto al bivio per Apricale, sulla Provinciale 59 che porta a Perinaldo. Qui è ospitata una meridiana a camera oscura, un grande calendario scandito dal passaggio del Sole. Questo tipo di strumento utilizzato per lo studio del sistema Sole-Terra è stato fra i più precisi e importanti prima dell’avvento dei telescopi. Attraverso un piccolo foro (foro stenopeico) il Sole proietta la sua immagine lungo la linea meridiana. Ad oggi è una delle più precise, se non la più precisa, meridiane a camera oscura, oltre ad essere la più grande realizzata dalla fine dell’Ottocento" - spiegano dall'associazione Stellaria.