Imperia: domenica la finalista del premio 'Strega' Benedetta Cibrario presenterà “Il rumore del mondo”

La finalista del Premio Strega 2019, Benedetta Cibrario, arriva a Imperia per la presentazione de “Il rumore del mondo”. L'appuntamento, che fa parte della rassegna letteraria “La Riviera dei Libri”, è in programma domenica 9 febbraio, alle ore 17.00, presso l'Auditorium della Camera di Commercio.

Un romanzo storico in cui il Risorgimento agisce da lente d'ingrandimento per il nostro tempo. La storia di Anne Bacon, figlia di un mercante di seta e sposa di un ufficiale piemontese, che scopre come conquistarsi un posto nella storia di un Paese non ancora nato. A intervistare l'autrice sarà Lucia Scajola, giornalista News Mediaset. Gli intermezzi musicali saranno a cura dell’Associazione Le Muse, Centro Studi Musicali Gaetano Amadeo di Imperia.

“Un altro appuntamento importante, reso possibile dal lavoro prezioso della grande squadra che c'è dietro questa rassegna. Benedetta Cibrario ci presenterà un romanzo ricco di emozioni e spunti di riflessione, nel quale la finzione si lega a una documentata ricostruzione della Torino Ottocentesca. La storia di Anne, la protagonista, pur ambientata in un periodo storico molto diverso da quello attuale, riesce a lanciare un messaggio molto forte anche alle donne e alle ragazze di oggi. Un ritratto femminile che merita la massima attenzione”, commenta l'assessore alla Cultura, Marcella Roggero.