70° Festival di Sanremo: Enrico Nigiotti: "Una vetrina enorme"

Alzi la mano chi, in una ancora breve carriera musicale, può vantarsi di aver scritto brani per Eros Ramazzotti e Gianna Nannini. Uno di questi è Enrico Nigiotti, in gara a Sanremo con "Baciamo ancora": "Ammetto - dichiara - di non guardare il Festival ma è una vetrina enorme, sono qui per farmi pubblicità".

Il cantautore livornese ribadisce l'orgoglio per la propria genuinità: "Sono una persona diretta - prosegue - e senza filtri, scrivo le cose che mi succedono come le stessi raccontando ad un amico. Questo concetto è riassunto nel titolo del mio nuovo album, Nigio, il mio soprannome".

E proprio il nuovo disco sarà protagonista di un tour teatrale: "Si tratta - conclude - di otto racconti diversi che potremmo definire come stanze: in Pasolini mi ispiro a un'intervista del grande intellettuale, in Vito parlo della storia di un barbone mentre Baciami Ancora è l'unico pezzo romantico. Nell'album è presente anche un mio monologo recitato da Giorgio Panariello".