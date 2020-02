Domani i festeggiamenti di San Benedetto: stop alla vendita di alcolici e modifiche alla viabilità

L’ordinanza n. 17 del 31/01/2020 prevede invece le seguenti modifiche alla viabilità:

- Dalle ore 06.00 alle ore 24.00 di sabato 08 febbraio 2020 divieto sosta e transito ad ogni tipo di veicolo, esclusi gli operatori del mercato settimanale dalle ore 6.00 alle 14.00, in viale Delle Rimembranze (nel tratto compreso tra via Milano e piazza Cavour);



- Dalle ore 09.00 alle ore 24.00 di sabato 8 Febbraio, sono vietate la sosta ed il transito ad ogni tipo di veicolo nelle seguenti vie e piazze cittadine: Via Roma (Lato Ovest), Via Soleri, Piazza Cavour, Piazza Farini.



- Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 divieto sosta e transito ad ogni tipo di veicolo: Via Mazzini, P.Za Eroi Taggesi, P.Za Garibaldi, Parcheggio Via Mazzini 100, Via Roma (lato Lungo Argentina), Viale Rimembranze, Via Ruffini, Via Milano, Via Bracco, Via Genova, Piazza IV Novembre, Piazza Reghezza, Via Ottimo Anfossi, Piazza Gastaldi, Via Lercari, Via S.Dalmazzo, Piazza S. Benedetto, Piazza Beato Cristoforo, Via Bastioni, Parcheggio (PARTE Bassa) S. Lucia, Piazzetta Sartore.