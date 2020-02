Da Sanremo a 'SanRito': stasera e domani a Cuneo un Festival 'scanzonato' che strizza l'occhio alla città dei fiori

Da Sanremo a ‘Sanrito’ il percorso è breve, visto che la città dei fiori e Cuneo sono particolarmente vicine, sia a livello di chilometri che di cultura.

E, se una volta a Sanremo c’era il ‘Contro Festival’ più politico che musicale, stasera e domani nel capoluogo della provincia ‘Granda’ ci sarà un momento scanzonato al Festival più famoso che andrà in scena con la penultima serata a pochi chilometri di distanza. Stiamo parlando del "Sanrito Festival, piccolo festival di grandi canzoni”, in programma oggi e domani all'auditorium del ‘Varco’ in via Pascal 7 a Cuneo.

Un evento alternativo e scanzonato che strizza l'occhiolino e si propone come alternativa al Festival di Sanremo nelle due serate finali. In gara dieci cantanti in arrivo da tutta la Granda e fuori provincia, a sfidarsi in diversi stili musicali con brani inediti in lingua italiana. A sostenerli, gli arrangiamenti originali della The Chromatic Orchestra.

Andrea Ciuchetti presenta il brano "Cristiana"; Andrea Marzolla canta "Santi da bar"; Eugenio Rodondi "Temporale"; Fabrizio Tonus canterà "La bellezza vera"; Giuseppe Quattromini sarà in gara con "Sono africano"; Glomarì presenta "Paura e camomilla”; Incantastorie sul palco con "Terrabuona"; Niccolò Maffei con "Noia"; ancora, Protto con "9! 9! 9!" e Puso con "La canzone senza dopie".

In palio, per il vincitore, la statuetta Carlos Desnudo, che riproduce le fattezze di Carlos Cid Esposito, fondatore dell’Isola Condorito di Margarita, dove il festival è nato. I cantanti saranno giuducati da una giuria di esperti di musica e giornalisti. Gli ospiti saranno: Tony Vernice da Torino e Carol Mello (Brasile); il venerdì Orchestra della Centrale e Piccola Orchestra Modulare.