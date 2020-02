Ecco perché gli stranieri amano l'entroterra ligure

La costa della Riviera è solo un lato della Liguria. L'altro lato è l'entroterra ligure. Più ti inoltri in questo territorio, più ti sembra di entrare in un altro mondo. Grazie alla sua privilegiata posizione geografica e alle particolari condizioni climatiche, l'entroterra ligure è caratterizzato da una folta e varia vegetazione che mischia le piante tipiche della macchia Mediterranea con quelle più esotiche provenienti da terre lontane. Un viaggio nell'entroterra della Liguria occidentale è una vera scoperta e offre un'esperienza unica in ogni stagione. Circondato dalle montagne a nord e bagnato dal Mar Ligure a sud, questo lembo di terra stretto tra mare e monti, con una ricchissima vegetazione, offre anche scorci panoramici imperdibili. Questa parte di Liguria molto antica invita anche a andare alla riscoperta della cultura, delle tradizioni, della gastronomia e non solo, di questa terra impervia.

Il fascino e l’unicità di questo territorio, ricco di itinerari naturalistici, si evidenziano anche nel patrimonio architettonico, ed in particolare nelle tipiche case che compongono i suoi caratteristici borghi. Nonostante le diverse tipologie di abitazione, anche molto differenti tra loro per struttura, materiali e tecniche di costruzione, riscontriamo comunque alcune caratteristiche comuni, dovute alla storia della popolazione e alla conformazione del paesaggio.

La necessità di sfruttare al meglio il poco spazio disponibile nella sottile striscia di terra racchiusa tra mare e monti, ha portato in diversi borghi alla costruzione di case affiancate e addirittura una attaccata all’altra. Ma non è escluso trovare anche abitazioni isolate immerse in una natura incontaminata. I valori di mercato di questo territorio non hanno mai conosciuto un effettivo ridimensionamento e per questa ragione, comprare casa o altro immobile rappresenta sia per il piccolo come per il grande investitore, un investimento assolutamente sicuro che non ha mai tradito le aspettative.

