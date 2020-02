5 consigli per proteggere il pc da virus e hacker

Quando si vuole difendere il proprio computer è bene non badare a spese, poiché una volta infettato sarà molto più complicato rimettere tutto apposto. Nuovi virus e malware sono scoperti tutti i giorni, quindi essere previdenti è senza ombra di dubbio molto importante.



Quando un virus infetta un computer, può prendere il controllo del sistema operativo ed eseguire le azioni per cui è stato programmato. Nei casi peggiori, un computer infetto può ricevere l’ordine di formattare tutti gli hard disk collegati. Cosa che porta a perdere tutti i dati presenti in essi.



Quando ci si ritrova in questa situazione, sarà necessario affidarsi a un’ azienda leader nel recupero dati . Il suo operato, grazie all’esperienza dei tecnici che si occupano di analizzare gli hard disk e le loro componenti, sarà quello di recuperare tutti i dati presenti che il virus non è riuscito a cancellare. In Italia, Recovery Data è tra le aziende migliori per chi cerca affidabilità, velocità e prezzi vantaggiosi. Grazie al loro sito internet, si può ricevere in poco tempo un preventivo dettagliato sui prezzi e le azioni che si andranno ad eseguire per recuperare tutti i dati leggibili presenti sugli hard disk corrotti.



Si tratta di un’operazione molto complicata, che spesso può impiegare dei tecnici per molte ore, ma è anche l’unica possibilità che molte aziende hanno per riuscire a rientrare in possesso dei propri dati.



Per riuscire ad evitare questa situazione, ecco 5 facili consigli che permettono a ogni persona di mettersi al riparo da spiacevoli situazioni.



1: Utilizzare un software antivirus



Il primo consiglio può sembrare così banale, ma spesso è anche quello che può fare la maggiore differenza. Un software antivirus di ultima generazione, è in grado di preservare l’integrità del computer dall’attacco dei più noti virus e malware. Allo stesso tempo, grazie al rilascio di continui aggiornamenti, sarà una barriera difensiva sempre aggiornata e pronto ad affrontare ogni nuova minaccia.



È bene ricordare, che se il software avvisa della presenza di un aggiornamento, è opportuno prendere seriamente in considerazione quell’avviso e procedere al più preso a completarlo. Se esiste la funzione di aggiornamento automatico, è sempre opportuno utilizzarla. In questo modo, il programma eseguirà i propri aggiornamento in totale autonomia.



2: Mantenere il proprio sistema operativo aggiornato



Che si utilizzi un computer con OS Windows, Macintosh o con installato una distribuzione Linux, è sempre importante ricordarsi di tenere aggiornato il sistema operativo. Gli update sono rilasciati regolarmente – sia per sopperire ad eventuali problematiche legate alla sicurezza sia per inserire nuove funzionalità – quindi è bene assicurarsi di installare un aggiornamento appena viene rilasciato.



Per chi non vuole avere l’obbligo di ricordarsi di fare gli aggiornamenti, è opportuno impostare su “aggiornamento automatico” il pannello di controllo dedicato. In questo modo, il sistema operativo si aggiornerà in maniera del tutto autonoma ad ogni uscita di una nuova versione dell’OS installato.



3: Attivare il controllo dell’account utente (UAC)



Per avere un maggior controllo sulle modifiche eseguite su ogni personal computer, è bene attivare l’opzione di controllo delle azioni eseguite dagli utenti. Questa funzionalità, ad ogni modifica del sistema operativo o prima di installare un’applicazione, richiederà l’inserimento della password di sistema.



Per le persone che non sono a conoscenza di questa password, è impossibile eseguire una modifica al sistema operativo o installare nuove applicazioni. Se il proprio personal computer si trova in un ufficio o in un ambiente dove può essere utilizzato da più persone, può essere un’ottima idea impostare questa funzionalità.



4: Verificare sempre gli allegati presenti nelle mail



Che si tratti di una mail inviata da un amico o da una persona che non si conosce, gli allegati alle mail sono il metodo più tradizionale che utilizzano gli hacker per inviare virus e malware. Se si ha la sventura di aprire un allegato di questo genere, in maniera automatica, il virus presente al suo interno andrà ad infettare l’hard disk del proprio personale computer. Azione, che potrà essere cancellata solo dopo un’attenta analisi di un software antivirus o di un tecnico specializzato.



5: Verificate sempre l’autenticità dei siti internet



Google e gli altri motori di ricerca, presentano all’interno dei loro indici una serie di siti non del tutto regolari. Questi siti, sviluppati da esperti programmatori, sono stati creati con il solo scopo di carpire informazioni dalle persone e infettare i loro personal computer. Nei casi più gravi, questi siti offrono la possibilità di scaricare software irregolari che in molti casi contengono virus o malware capaci anche di rendere inutilizzabile il proprio computer.



Se vi viene richiesto di inserire dati di carta di credito o installare programmi che non conoscete, è sempre bene pensarci due volte prima di compiere quella azione.



Come è facile comprendere, con un attimo di giudizio e attenzione si possono evitare la maggior parte dei problemi legati alla sicurezza dei persona computer. Se purtroppo il proprio computer diventa inutilizzabile per una problematica legata a questi fattori, una delle soluzioni migliori a cui pensare è mettere al sicuro tutti i dati presenti al suo interno. Una soluzione di backup online, può risolvere questo “problema” in pochi secondi.