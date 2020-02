San Bartolomeo al Mare: prosegue la rassegna 'Il tea con l'autore', grande partecipazione all'incontro su Bicknell

Grande interesse e moltissimi apprezzamenti per il secondo appuntamento de "il tea con l'autore", ieri a San Bartolomeo al Mare. Danila Allaria e Ivano Ferrando, con Daniela Gandolfi, hanno presentato "Il mondo di Bicknell" (Ist. Studi Liguri), nell'ambito della sezione Parole Nuove, che ha confermato l'interesse nei confronti di generi letterari meno convenzionali.



In particolare, il libro ha condotto il lettore attraverso un percorso di immagini, nell'affascinante mondo di Clarence Bicknell. Preziosissima l'introduzione della dottoressa Gandolfi, che ha magistralmente proiettato il pubblico nell'interessante contesto. Il video - realizzato dagli autori in occasione delle loro escursioni nei luoghi in cui Clarence Bicknell ha trascorso gli anni più intensi della sua vita - ha dato colore alle loro parole, accompagnando i presenti attraverso la flora, la fauna, i graffiti e i paesaggi nei dintorni del Monte Bego. Il ricavato della vendita delle copie del libro sarà devoluto all'Istituto Interazionale di Studi Liguri, che sorge nella stessa area che ospita il museo e la biblioteca di Bicknell, a Bordighera.