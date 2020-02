Oggi su Radio Onda Ligure 101 speciale dedicato all'edizione 2020 di VB Contest

Oggi su Radio Onda Ligure 101, dalle 13 alle 14, speciale dedicato all'edizione 2020 di VB Contest.

Ospiti in studio gli organizzatori, Simone Rudino ed Eva Caria, assieme al vincitore dell'ultima edizione Marco Elba, per presentare tutto sull'evento e il concorso di quest'anno.

"La trasmissione come sempre si può ascoltare su frequenza in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure 101" dall’Apple Store o dal Google Play Store" - ricordano dall'emittente radiofonica.