Negli uffici postali da oggi è disponibile il francobollo che celebra i 70 anni del Festival di Sanremo

Oggi Poste Italiane ha emesso, con il Ministero dello Sviluppo Economico, un francobollo per celebrare i 70 anni del Festival di Sanremo. Il francobollo ha al valore della tariffa B pari a 1,10€ ed una tiratura di duecentomila esemplari di fogli pari ad 1 milione e duecentomila esemplari.



Il bozzetto è stato curato dalla progettazione grafica della Rai Direzione Creativa mentre la stampa è dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. La vignetta raffigura, entro un ideale sipario, la silhouette di una cantante, affiancata, a sinistra, da alcuni fiori in grafica stilizzata; sullo sfondo si intravedono una serie di motivi grafici sferici a rappresentare luci di scena.

Completano il francobollo le leggende “Sanremo 2020” e “70° Festival della Canzone Italiana”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. Il foglio, 220 x 146,7 mm, riproduce, a sinistra, la medesima vignetta del francobollo, mentre, a destra, sono fustellati sei francobolli disposti su tre righe. Completano l'opera la legenda “Sanremo 2020” e “70° Festival della Canzone Italiana”.

"L’annullo nel primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Sanremo. Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a tre ante orizzontali, contenente il foglio di sei francobolli, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo di 16€" - ricordano a Poste Italiane.



"Chi pensa all'Italia e ai suoi costumi non può non pensare al Festival di Sanremo. La storia del Festival si sovrappone a quella del nostro Paese: è una narrazione che dal 1951 la Rai fa attraverso le canzoni e che parla di tutti noi. La prima edizione condotta da Nunzio Filogamo nel 1951 appunto, fu vinta da Nilla Pizzi con “Grazie dei Fiori”. Trasmesso solo per radio fino al 1954, il Festival è diventato ormai da tempo un evento televisivo in Eurovisione. Fin dai primi anni i suoi brani cominciarono a diventare veri e propri inni che portavano la canzone italiana nel mondo, come accadde per “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, che vinse nel 1958 in coppia con Johnny Dorelli. La canzone fu la colonna sonora del miracolo economico: in quel periodo il nostro Paese cominciò a “volare” diretto verso un nuovo benessere. Il reddito degli italiani crebbe, i costumi si rivoluzionarono" - spiegano da Rai Direzione Creativa.

"Negli anni '60 si aprì la cosiddetta “era di Mike Bongiorno”, che presentò tutte le edizioni dal 1963 al 1967. Fecero il loro esordio sul palco artisti come Mina, Adriano Celentano, Bobby Solo, Gino Paoli, Umberto Bindi. Nel 1968 la conduzione passò a Pippo Baudo, e tuttora Baudo e Bongiorno detengono il record di edizioni presentate: 13 Baudo e 11 Bongiorno. Tra gli altri illustri conduttori che si sono succeduti sul palco del Festival ricordiamo Corrado, Raimondo Vianello, Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Carlo Conti, Fabio Fazio, Simona Ventura, Maria De Filippi. La manifestazione si è svolta nel teatro del Casinò fino al 1976, successivamente si trasferì al Teatro Ariston. Si sperimentarono nuove formule capaci di interpretare un mondo in trasformazione: si aprì la kermesse alla musica internazionale e sul suo palco si fecero salire ospiti stranieri" - aggiungono.



"Nel 1984, oltre alla categoria Big, furono inserite le Nuove Proposte (o Giovani) e nel 1982 fu istituito un premio della stampa, detto Premio della critica, che dal 1996 è dedicato a Mia Martini. Le canzoni uscite dal Festival di Sanremo ed entrate nel cuore e nella cultura degli italiani sono innumerevoli: da “Un'avventura” di Lucio Battisti a “Vita spericolata” di Vasco Rossi, da “Non ho l'età” di Gigliola Cinquetti a “Gianna” di Rino Gaetano, da “Mille bolle blu” di Mina a “4/3/1943” di Lucio Dalla. - concludono da Rai E i gossip, i grandi ospiti, i dibattiti, tutto contribuisce a rendere unica l'atmosfera della manifestazione canora più importante d'Italia".



Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri: "E' con grande piacere che accogliamo l'emissione del Ministero dello Sviluppo Economico e di Poste Italiane dedicata alla 70esima edizione del “Festival della Canzone Italiana”. Festeggiare questo compleanno così importante per la kermesse più conosciuta al mondo è un traguardo che ci riempie di soddisfazione e farlo con questo francobollo celebrativo significa attribuirgli ancora più valore".



"Il francobollo rappresenta una vera e propria comunicazione dell'arte, della bellezza e della cultura, perché capace di raccontare la nostra storia e le nostre eccellenze. E un'emissione celebrativa dedicata ai 70 anni del Festival di Sanremo ha l'importante significato di racchiudere ciò che questo straordinario evento ha rappresentato e rappresenta tuttora per la nostra città, per il nostro territorio, per il nostro Paese, conosciuto nel mondo proprio grazie alla canzone italiana. - conclude il primo cittadino - Un riconoscimento importante di cui ringraziamo il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane, per un evento che permette a Sanremo di essere conosciuta come “Città della Musica”.