Imperia: al Palasalute mancano i sensori per i diabetici, l'Asl "E' un ritardo del fornitore ma arriveranno lunedì"

Mancano da due mesi alcuni presidi medici e materiale per diabetici al Palasalute di Imperia, per i pazienti della nostra provincia che ne hanno bisogno.

Si tratta di una questione purtroppo nota e già segnalata all’Urp dell’Asl. E’ un sensore per diabetici, fornita dalla ditta Abbot, che ha già confermato di tornare ad effettuare il rifornimento lunedì prossimo. In questi due mesi i pazienti diabetici, purtroppo, non hanno potuto sostenere il previsto piano terapeutico attivo.

L’Asl ha confermato che, secondo le previsioni ricevute negli ultimi giorni,i sensori dovrebbero nuovamente essere forniti entro pochi giorni.

I pazienti che ne necessitano, infatti, hanno confermato che i sensori non si trovano in farmacia mentre, su Internet si possono ordinare ad un costo di circa 300 euro. Ovviamente una spesa non sostenibile per molti. In particolare un nostro lettore ci ha scritto chiedendo l’intervento della Regione: “Chiediamo all’Assessore Sonia Viale di mettere la parola fine a questo grave disservizio alche sta colpendo l’imperiese”.

Dall’Asl, comunque, arrivano ampie rassicurazioni sull’arrivo entro pochissimi giorni dei sensori, che verranno poi distribuiti ai pazienti.