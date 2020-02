Helbiz sbarca a Sanremo, prima città della Liguria, durante il Festival e lancia il fenomeno dei monopattini elettrici green

E’ stata Diletta Leotta la prima ad utilizzare i monopattini Helbiz per raggiungere l’Ariston nella serata di apertura del Festival ma il fenomeno monopattini elettrici si è ormai imposto a Sanremo come il mezzo green preferito da alcuni artisti e i tanti visitatori che stanno affollando in questi giorni la città; un’alternativa comoda ed efficace per gli spostamenti fra le vie della città e i collegamenti con i molti Hotel.

Gli oltre cinquanta mezzi a due ruote messi a disposizione da Helbiz possono essere noleggiati attraverso l’ormai celebre applicazione mobile (Helbiz), scaricabile gratuitamente su smartphone Apple o Android, al costo di 1 euro per lo sblocco più 15 centesimi al minuto per la corsa.

Grazie alla collaborazione con il sindaco Alberto Bianchieri e l’assessore ai servizi sociali del Comune di Sanremo Costanza Pireri, l’intero ammontare dell’incasso sarà messo a disposizione per implementare il servizio di trasporto sociale per i cittadini anziani di Sanremo, in collaborazione con le Associazioni di volontariato del territorio.

“È con vero piacere che abbiamo accolto questa proposta – commenta il sindaco Alberto Biancheri – che rappresenta un’ulteriore novità in questa settimana festivaliera già così ricca di eventi e iniziative. I monopattini elettrici sono un mezzo di trasporto green e alternativo che, per l’occasione, avrà anche un risvolto importante dal punto di vista sociale: il ricavato di quest’iniziativa implementerà il servizio di trasporto dei cittadini anziani di Sanremo”.

L’assessore Pireri, inoltre, ringrazia la signora Simona De Melas e la ditta Helbiz per aver offerto all'amministrazione e ai cittadini che ne hanno necessità questo utile servizio.

“Siamo felici di essere a Sanremo durante il Festival della Canzone italiana”, sottolinea Luca Santambrogio, Country Manager di Helbiz. “Crediamo che questa città abbia tutte le caratteristiche per sviluppare la micromobilità sostenibile per decongestionare il traffico durante tutti i momenti dell’anno che la vedono protagonista. Oggi il nostro servizio diventa ancora più utile perché l’incasso della settimana sarà devoluto a progetti di mobilità di sostegno e la cosa ci rende ancora più orgogliosi di aver scelto Sanremo come primo Comune della Liguria in cui partire”.