Diano Marina: domani mattina in corso Roma la 'Giornata della donazione' organizzata dall'Avis

Si svolgerà domani mattina, tra le 8.30 e le 12.30 in corso Roma, davanti al Comune di Diano Marina, la ‘Giornata della donazione’ organizzata dall’Avis di Imperia.

Il personale medico presente darà a tutti le informazioni necessarie per donare il sangue, all’interno di una autoemoteca attrezzata. Possono donare coloro che sono in buona salute, hanno un’età compresa tra i 18 ed i 60 anni, peso superiore ai 50 Kg, pulsazioni comprese tra 50 e 100 battiti al minuto, pressione massima compresa tra 110 e 180 e quella minima tra 60 e 100. Il personale medico valuterà attentamente questi ed altri parametri affinché la donazione sia sicura sia per il donatore che per il ricevente.

Ci si dovrà presentare dopo aver fatto una colazione leggera, muniti di documento di identità e tessera sanitaria. A tutti i donatori verrà consegnato un buono colazione. La scelta di donare sangue è una scelta doppiamente responsabile, consiste infatti nel mettersi generosamente a disposizione di chi ne ha bisogno solo così il nostro gesto sarà efficace e ci avrà permesso di salvare una vita.

Si può donare anche al centro trasfusionale dell'ospedale di Imperia, esprimendo esplicitamente la volontà di donare sangue, plasma e piastrine per Avis Imperia.