Imperia: cortesia e professionalità dal personale in stazione, il ringraziamento di una nostra lettrice

Una nostra lettrice di Imperia, Francesca, ci ha scritto per segnalare la cortesia dimostrata nel pomeriggio e in occasioni precedenti da parte del personale della biglietteria della stazione ferroviaria:

“Mi sono rivolta a loro per la gestione di una pratica. Gli addetti sempre gentili e disponibili trattano i clienti con pazienza fornendo utili suggerimenti sempre in un contesto di professionalità e cordialità. La risorse umane, malgrado tutte le innovazioni tecnico-scientifiche che si sono succedute nel tempo, rimangono il fattore più importante per il successo di un’Azienda. Un’impresa può disporre di tutte le tecnologie più sofisticate ma il vero patrimonio aziendale sono le persone come loro”.