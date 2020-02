La "ragazza di periferia" Elodie a Sanremo con il pianista siriano che suonava in mezzo alle macerie

"Il brano che ho scelto parla di periferia: sono nata in un quartiere popolare di Roma mi sembrava bello condividerlo con Aeham Ahmad, che viene dalla periferia del mondo. Appartenere alla borgate non mi faceva sentire all'altezza, un tempo, ma ora lo considero un punto di forza e mi rendo conto di quanto sia stata fortunata".

Così Elodie a poche ora dalla serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover. La cantante romana, uscita seconda da Amici nel 2016, porterà "Adesso tu" di Eros Ramazzotti - vincitore all'Ariston nel 1986 - accompagnata dal pianista siriano diventato famoso nel 2013, quando, ispirandosi a una famosa scena del film "Il pianista" di Roman Polanski, cominciò a suonò in mezzo alle rovine di un campo profughi palestinese.

Il brano con cui Elodie gareggia a Sanremo, "Andromeda", scritto da Mahmood, è attualmente il secondo più suonato dalle radio in questi giorni. "E' faticoso, ha quattro momenti musicali diversi e richiede molta concentrazione - ha raccontato lei -, ma mi piace essere messa in difficoltà. Volevo venire qui per fare qualcosa che mi desse la possibilità di crescere. Il mio sogno? Cantare con Mina".