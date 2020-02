70° Festival di Sanremo: la città ancora protagonista del picco di share, il 62,3% al momento della premiazione dei Ricchi e Poveri

La città di Sanremo è stata ancora protagonista del punto più alto di share anche nella seconda puntata. Dopo il picco dell’esordio al momento dell’uscita di Emma e Amadeus verso il palco di piazza Colombo, anche durante la seconda serata la Città dei Fiori ha conosciuto la ribalta nel momento di share più alto: il 62,3% quando l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni stava consegnando ai Ricchi e Poveri il premio ‘Città di Sanremo’.

Vero è che, in questo secondo caso, il merito del Comune non è minimamente paragonabile a quello per il successo del palco di piazza Colombo, ma resta sempre una soddisfazione non da poco per l’evento più importante della televisione italiana.