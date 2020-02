Sanremo: il Consigliere Federica Cozza risponde a Di Muro "Ha troppa fantasia, si legga i regolamenti!"

“Resto in comune a rappresentare i valori del centrodestra e per rispetto dei 250 cittadini che mi hanno votata. Di Muro ha troppa fantasia, non mi caccia nè dal partito nè dal gruppo consiliare, si legga i regolamenti”.

Interviene in questo modo il Consigliere comunale di Sanremo, Federica Cozza, in risposta al Commissario provinciale della Lega, Flavio Di Muro, che martedì scorso l’aveva espulsa dal gruppo consiliare (QUI). “Leggo con profondo rammarico le parole dell’onorevole di Muro e dei suoi collaboratori scritte al comune di Sanremo dove ipotizza una fantomatica espulsione della sottoscritta dalla Lega, cosa che non può avvenire in quanto come comunicato precedentemente per l’anno 2020 non ho fatto nessuna iscrizione e quindi da cosa mi espelle? In secondo luogo trovo particolarmente aggressiva e piena di ingiustificato rancore la lettera scritta dal partito al comune di Sanremo dove ipotizzano una farneticante diffida ad usare il simbolo e ancor peggio una grave violazione della autonomia consiliare ipotizzando un ordine di abbandonare il gruppo consiliare, cosa possibile solo per volontà mia e dei colleghi consiglieri non certo per una irregolare intromissione di un partito nella vita del consiglio comunale e dei suoi organi , come mi hanno confermato le più alte cariche del comune”.

“Fino ad oggi – prosegue - non avevo abbandonato il mio gruppo consiliare per rispetto ai colleghi che lo compongono e alla lista elettorale che mi aveva permesso di concorrere , ma visto il reiterarsi di comportamenti oltremodo aggressivi e offensivi nei miei confronti non più soltanto da parte dei pochi e vecchi militanti della lega ma anche dal responsabile provinciale , dal quale francamente non me lo aspettavo in quanto persona a cui mi legava simpatia e amicizia , pur ribadendo la nullità di valore sia della fantomatica espulsione di un non iscritto che l’incompetenza da parte del partito a ficcare il naso negli organi comunali , comunico ufficialmente la mia decisione di abbandonare il gruppo consiliare della Lega”.

“Rinnovo la mia volontà a rappresentare ancora con più impegno i valori etici per i quali mi sono candidata – termina Federica Cozza - che sono patrimonio di tutto il centrodestra come il valore della famiglia, della patria e della fede cristiana e la mia volontà a continuare a rappresentare con la stessa coerenza e rispetto i 250 amici concittadini che mi hanno dato la loro fiducia per lavorare a favore della città, cosa che farò da sola o al fianco di chi condivide questi ideali e questi principi per me fondamentali”.