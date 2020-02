Medico aggredito in ospedale a Bordighera, FP CGIL: "Ciò che è accaduto possa essere di monito ai Dirigenti dell'Azienda nell'accogliere la nostra richiesta di maggir sicurezza"

"La FP CGIL Imperia nell'esprimere solidarietà al Medico vittima di insulti, minacce e aggressione fisica da parte di un utente, presso il Punto di Primo Intervento, denuncia e condanna fortemente questo misero e ignobile atteggiamento di violenza che ormai sembra dilagare in ogni ambito". Così interviene il Segretario Generale FP-CGIL di Imperia Tiziano Tomatis che continua: "Più volte in passato la FP CGIL aveva chiesto e sollecitato l'ASL nel provvedere a dare maggior sicurezza agli operatori che operano all'interno della Struttura ospedaliera in virtù dei numerosi episodi, seppur di minor gravità ma che indicavano palesemente un clima lavorativo alterato e fortemente condizionato da aggressioni verbali. Ciò che è accaduto al Medico possa essere di monito ai Dirigenti dell'Azienda nell'accogliere la richiesta sindacale per garantire sicurezza e tutela agli operatori e agli utenti che già in situazioni di malattia si ritrovano a episodi violenti ed estremamente pericolosi per l'incolumità. Il personale è ovviamente impaurito e lamenta difficoltà nell'espletare serenamente il proprio lavoro di assistenza e cura.

La FP CGIL ha già provveduto a segnalare con forza alla stesa ASL un immediato ricorso all'assunzione di guardie giurate e/o prevedere la presenza di un posto di Polizia all'interno del nosocomio".