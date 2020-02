Ancora una volta il "Glam Galà" di Sanremonews è un successo. Ecco gli ospiti del nostro tradizionale appuntamento festivaliero

Il Festival di Sanremo quest'anno spegne 70 candeline e il nostro giornale, che lo segue da oltre 18 anni, ha voluto festeggiarlo con una serata speciale. Il Galà di Sanremonews si è svolto ieri sera, 5 febbraio, presso il ristorante Glam a Sanremo: un appuntamento tradizionale che il nostro gruppo editoriale organizza da quasi un decennio.

Molti i volti noti della provincia che hanno partecipato all'esclusivo evento, ma non solo. Il Glam Galà quest'anno ha visto protagoniste aziende nazionali e internazionali: Imperia, Varese,Milano, Lugano e le principali città del Piemonte sono stati gli ospiti di una serata all'insegna del Festival nello stile Sanremonews.

"Il Galà che organizziamo ogni anno a Sanremo è l'occasione per far conoscere meglio a stakeholders e partner commerciali il nostro gruppo. Quest'anno gli ospiti provenienti non solo dalla Liguria, ma anche da Milano, Lugano e Basso Piemonte hanno partecipato ad una serata davvero interessante, divertente e all'insegna della sinergia" commenta l'editore Enrico Anghilante.

Presente come main sponsor dell'evento il gruppo Aqua e i marchi Audes, Cuvage, Mondo del vino, Dolciaria B&B, Amaro del Capo e ovviamente il Glam Restaurant.

La cena, esclusiva, raffinata e legata ai sapori del territorio, è stata allietata dalla presenza del cartoonist Tiziano Riverso, da artisti in gara al Festival 2020 e dal giornalista enogastronomico del gruppo, Claudio Porchia.