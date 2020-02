COntinuano gli appuntamenti di Caliel Next Generation. Ecco gli appuntamenti di oggi

Continuano i molti appuntamenti promozionali radio, tv e interviste per i Next Generation che più si sono contraddistinti e riscosso i favori dei media: Flamexia, Katia Chirico, Federica Matera e Lucas, fervono i preparativi per un nuovo live Next Generation sempre al Mamely di via Gioberti 37, questa sera è la volta degli Scary Monters, che in formazione acustica presentano un'originale rilettura dell'immortale Song-book del Duca Bianco, spaziando tra le hits più celebrate e alcuni brani più nascosti della sua produzione, dedicando anche momenti ad artisti che da Bowie hanno tratto ispirazione e ne hanno sviluppato il messaggio artistico e concettuale.

Un messaggio ancora oggi estremamente attuale e urgente, che affronta l'unicità dell'individuo, il superamento di ogni barriera sociale e sessuale imposta dai canoni, la libertà e il multiculturalismo come forma di arricchimento per la persona e la società.



Temi che oggi trovano ampio spazio nelle rivendicazioni del movimento LGBT, del quale Bowie può essere considerato a tutti gli effetti il precursore.Contro tutti i muri, "We can be heroes, just for one day". Forza Ragazzi!