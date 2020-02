portamilassù2020: secondo contest fotografico per celebrare la bellezza e l'amore per la montagna di Luca Borgoni

Un contest fotografico per ricordare Luca Borgoni. "Portami lassù", come il titolo del libro scritto dalla madrea Cristina Giordana per il figlio decedeto in un incidente in montagna nel luglio del 2017.

"Quando siete in montagna sperimentate quelle che erano, per me, emozioni uniche! I primi raggi del sole all'aurora, i colori di un tramonto, un cielo trapuntato di stelle sono immagini che colmano l'animo di luce e senso di infinito.

Quando salirete in quota dedicatemi un pensiero, scattate e postate la foto su Instagram aggiungendo #portamilassù20

Ve ne sarò infinitamente grato".



Ecco, di seguito il regolamento ed i premi del photocontest

REGOLAMENTO DEL 2° CONTEST FOTOGRAFICO PORTAMI LASSU’ EDIZIONE 2020

Art. 1 – PROMOTORI

Loves united cuneo e loves united piemonte in collaborazione con l’hotel GORRET di Cervinia in collaborazione con l’hotel GORRET di Cervinia, il SALEWA store di Cuneo, la libreria STELLA MARIS di Cuneo, ATL del Cuneese, il gruppo editoriale More News diretto da Barbara Pasqua e Fotografica Academy, organizzano il secondo concorso fotografico “#portamilassù2020”, per mantenere vivo il ricordo e le passioni di Luca Borgoni giovane studente cuneese che l'8 luglio 2017 perse la vita in seguito ad un tragico incidente sul Cervino. Il ragazzo amava la montagna vissuta in prima persona e la fotografia intesa come strumento per immortalare emozioni e paesaggi naturali. Ad ottobre 2018 è uscito il libro PORTAMI LASSU’ edito da MONDADORI che racconta come il buio della morte precoce si sia trasformato in una scintilla di vita capace di scaldare i cuori e riaccendere le speranze sull'eternità degli affetti che ci legano alle persone che amiamo.

Art. 2 – DURATA

Il concorso parte il 6 febbraio 2020 e si concluderà alle ore 24:00 del 6 aprile 2020 giorno del compleanno di Luca.

Art. 3 – PARTECIPANTI

Il concorso è aperto a tutti i possessori di un profilo Instagram.

Art. 4 – QUOTA D’ISCRIZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita.

Art. 5 – ELABORATI

Le immagini, preferibilmente di formato quadrato, dovranno raccontare attraverso la fotografia il paesaggio montano, le aurore ed i tramonti vissuti in quota ed, eventualmente, le sue peculiarità sportive (trekking, trail, sci d'alpinismo e snowalp) tanto amate da Luca. I partecipanti potranno sottoporre al concorso un numero illimitato di immagini, attraverso la pubblicazione delle stesse sui propri profili social Instagram utilizzando l'hashtag #portamilassù2020. Le immagini dovranno essere di proprietà dei partecipanti e non dovranno ledere in alcun modo diritti di terze parti e dovranno contenere l'indicazione del luogo fotografato (pena l'esclusione dal concorso). Saranno apprezzate eventuali didascalie contenenti citazioni tratte dal libro PORTAMI LASSU’.

Art. 6 – TERRITORIO

Il territorio di riferimento per il concorso fotografico è quello dei paesaggi montani.

Art. 7 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti dovranno pubblicare, liberamente e autonomamente, i propri scatti fotografici sul social network Instagram utilizzando l’hashtag #portamilassù2020. Tra tutte le fotografie pubblicate su Instagram con l’hashtag ufficiale nel periodo di riferimento del concorso (6 febbraio 2020 al 6 aprile 2020: farà fede la data di pubblicazione riportata da Instagram) si premieranno trenta fotografie di utenti Instagram diversi con successiva valutazione di cinque vincitori assoluti.

Art. 8 – ESCLUSIONE

Saranno escluse dal concorso e non considerate valide ai fini dell’attribuzione dei premi tutte le immagini chiaramente non riconducibili al territorio montano, tutte le immagini lesive di privacy o di dignità personale, tutte le immagini non originali, tutte le immagini scattate da un soggetto terzo rispetto a chi le carica, tutte le immagini postate al di fuori della durata del concorso di cui all’art.2.

Art. 9 – SCADENZA

Parteciperanno al concorso tutte le immagini che risulteranno presenti su Instagram e riportanti l’hashtag #portamilassù2020 caricate tra il 6 febbraio e il 6 aprile 2020.

Art. 10 – VALUTAZIONE

Saranno individuate 30 immagini da una giuria tecnica composta dai promotori del concorso, un giornalista ed un fotografo professionista.

Tra queste verranno scelti i 5 scatti vincitori.

Art. 11 – PREMIAZIONE

La premiazione si svolgerà a Cuneo, domenica 24 maggio 2020 alle ore 10:30 presso la sala "Giovanni Vercellotti" dell'ATL del Cuneese in via Carlo Pascal, 7 (Piazza ex Foro Boario).

Art. 12 – PREMI

Tutti i trenta autori delle immagini selezionate riceveranno una copia del fotolibro del concorso, che dovrà essere ritirata personalmente dai vincitori il giorno dell’attribuzione o, in caso di forzato impedimento da comunicare e giustificare preventivamente alla segreteria organizzativa, da persona da loro designata. Gli autori delle cinque immagini vincitrici saranno premiati ulteriormente.

• 1° PREMIO: pernottamento e prima colazione per due persone presso l'hotel GORRET di Breuil Cervinia.

• 2° PREMIO : materiale tecnico offerto da SALEWA STORE di Cuneo

• 3° PREMIO : materiale tecnico offerto da SALEWA STORE di Cuneo

• 4° e 5° PREMIO : una copia del libro PORTAMI LASSÙ di Cristina Giordana Ed. MONDADORI offerto dalla libreria STELLA MARIS di Cuneo.

Art. 13 – DIRITTI D’AUTORE

Gli autori di ciascuna fotografia pubblicata con l’hashtag ufficiale del concorso e quindi ad esso partecipante, concedono a titolo gratuito al promotore del concorso il diritto di pubblicare le immagini sul sito promozionale del contest fotografico, su tutti i mezzi di informazione e valorizzazione del territorio ritenuti idonei dal promotore del concorso, sugli stampati inerenti la premiazione, su supporti informatici o per esposizioni promozionali del concorso stesso, nonché in occasione di mostre o eventi nazionali promossi dal promotore, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie. La cessione qui regolata è a titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricadrà sulle fotografie inviate e sull’autore delle stesse.

Art. 14 – PUBBLICITA’

Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed altri media, ivi compresi la rete internet e i social network.

Art. 15 – ALTRE NORME

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione<wbr></wbr> determina l’automatica esclusione dal concorso.

Art,. 16 – CONTATTI

Pagina Instagram : www.instagram.com/profcri (Direct)

Su Messenger Cristina Giordana

Art. 17 – PRIVACY (ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 GDPR)

Gentile partecipante,

con la presente desideriamo informarLa sui dati personali che saranno raccolti ed i relativi trattamenti che andremo ad eseguire, nonché fornirLe ogni informazione utile a facilitare il contatto e l’interazione con la nostra segreteria.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è Cristina Giordana. I dati di contatto sono i seguenti:

Pagina Facebook : Cristina Giordana (Messenger)

Pagina Instagram : www.instagram #portasmilassù2020 (Direct)

Nei punti seguenti Le indichiamo alcune informazioni circa i dati personali raccolti e le relative finalità perseguite:

A) GESTIONE DEL RAPPORTO PARTECIPATIVO

I suoi dati personali richiesti all'atto della partecipazione al concorso sono necessari ai fini della gestione degli adempimenti legali, amministrativi e fiscali legati allo status di partecipante.

B) UTILIZZO DELLE IMMAGINI

I dati personali riferiti alla Sua persona ed eventualmente a Suoi familiari presenti negli scatti o sequenze video realizzate in occasione della premiazione finale verranno utilizzarli, previo Suo consenso, anche per la pubblicazione sulle pagine Facebook/Instagram dedicate al concorso, per corredare pubblicazioni inerenti l'attività del nostro concorso. Il consenso è vincolante ed un rifiuto in tal senso pregiudica comunque la possibilità di partecipare all'evento.

C) CATEGORIE DATI TRATTATI

Personali identificativi (nickname).

D) CATEGORIE DESTINATARI A CUI VENGONO

COMUNICATI I DATI

Principali testate giornalistiche locali, giornali on line,

fornitori di servizi legati a convenzioni sottoscritte con gli aderenti.

E) TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI

Nessuno.

F) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (DATA RETENTION) O CRITERI PER DEFINIRE TALE PERIODO Per tutto il periodo di durata del contest fotografico.

Normativa civilistica 10 anni.

Fino a revoca del consenso specifico prestato.

Secondo procedure interne periodiche di scarto delle informazioni obsolete.

G) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Consenso dell'interessato; esecuzione di un contratto o misure precontrattuali adottate su richiesta dell'Interessato.

H) IL TRATTAMENTO COMPORTA UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO?

No.

I) IL TRATTAMENTO COMPORTA UNA PROFILAZIONE?

No.

I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti manuali ed elettronici nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza adottando idonee misure di sicurezza per il raggiungimento delle finalità indicate. I Suoi dati personali saranno trattati da soggetti espressamente autorizzati e formati in materia di protezione dei dati personali.

La informiamo inoltre, sinteticamente, che Lei ha diritto di chiedere informazioni sui Suoi dati personali che stiamo trattando, chiederne la rettifica, la cancellazione, opporsi al trattamento, chiedere la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 GDPR (copia del testo degli articoli citati può essere richiesto ai recapiti sopra evidenziati).

In qualsiasi momento Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo territorialmente competente.

Qualora il trattamento sia basato in tutto o in parte sul Suo consenso, ha diritto a revocarlo liberamente ed in qualsiasi momento attraverso i contatti ai recapiti sopra evidenziati. I trattamenti effettuati in costanza del consenso prestato ed i relativi effetti giuridici rimarranno comunque validi anche dopo l’eventuale revoca del consenso.

Per ogni eventuale chiarimento o comunicazione in merito al trattamento dei Suoi dati, non esiti a contattarci.

Contatti: Instagram loves_united_cuneo

Instagram loves_ united_piemonte