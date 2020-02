Sanremo2020: Georgina è atterrata al campo golf, Ronaldo è rimasto alla Continassa. Arriverà in serata? (Foto)

Per ora Ronaldo è rimasto alla Continassa. Il campione portoghese della Juventus deve allenarsi in vista del Verona (sabato ore 20.45) e la compagna Georgina Rodriguez è arrivata da sola, nella tarda mattinata d oggi a Sanremo.

A bordo di un elicottero appositamente noleggiato per l’occasione è atterrata con il suo entourage su un green del campo golf degli ulivi di Saremo. Completo bianco, un saluto a chi l’ha accolta e poi via a bordo di un van dai vetri oscurati. All’Ariston la aspetta Amadeus per le prove in previsione della serata.

Su Cristiano Ronaldo viene mantenuto il più stretto riserbo: la suite prenotata al Royal, almeno per ora riguarda solo Georgina e, oggi pomeriggio lui si allena. Non è però da escludere un blitz velocissimo a Sanremo per seguire la serata e tornare, domattina presto in elicottero a Torino, pronto per la rifinitura prima della partenza per Verona.

(Foto di Tonino Bonomo)