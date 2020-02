Sanremo2020: CR7 è arrivato! Il campione portoghese ha raggiunto Sanremo in auto ed è all'hotel Globo (Foto)

Cristiano Ronaldo è all’Ariston di Sanremo. Il campione portoghese della Juventus ha dribblato tutti anche stavolta ed è arrivato all’ultimo momento, con lo spettacolo già iniziato con la sua Georgina che è già salita sul palco.

A bordo di un van dai vetri oscurati ha raggiunto l’hotel Globo e, tra poco sarà seduto in platea al teatro Ariston per seguire la terza serata del Festival della Canzone. Protetto da diverse guardie del corpo ha raggiunto il teatro direttamente dall’hotel attiguo ed in pochi lo hanno visto.

Tra questi il nostro Tonino Bonomo che lo ha fotografato.