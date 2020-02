Sanremo: in piazza Colombo il soundcheck di Mika, con lui suonerà anche il batterista sanremese Steve Foglia (Foto)

Si sta animando sempre di più il palco di piazza Colombo, la grande incognita di quest'anno che, però, sta dando grandi soddisfazioni alla Rai e al Comune. E' terminato poco fa, così come successo ieri con Gigi D'Alessio, il sound-check con le prove per il concerto di Mika, ospite di stasera della terza puntata del 70° Festival di Sanremo e pronto a uscire, come Emma, verso il 'Nutella Stage'.

Ci sarà anche un po’ del panorama musicale locale sul prestigioso palco di piazza Colombo. Il batterista sanremese Steve Foglia salirà sul palco con la band che accompagnerà Mika e ha ovviamente preso parte anche al soundcheck di questo pomeriggio. Steve Foglia è stato contattato per accompagnare Mika e la cosa, come è ben comprensibile, è stata tenuta sotto il più stretto riserbo fino a qualche giorno fa. Ora, però, è il momento della giusta celebrazione per un musicista che da sempre si impegna per la diffusione della cultura della musica live in zona.

Riproponiamo l’intervista a Steve Foglia realizzata in occasione dell’uscita del suo album “Never give up”