Pontedassio: incidente stanotte sul raccordo della SS28, in tre su un'auto vanno fuoristrada. Un morto

Incidente stradale mortale, questa notte a Pontedassio, sulla strada che unisce la nuova Statale 28 del Colle di Nava con il cimitero della località.

Secondo una prima ricostruzione sembra che all’una e trenta di questa notte un’auto, con a bordo tre persone, sia uscita fuoristrada per cause ancora in via d’accertamento. Lo schianto è stato fortissimo e, nell’impatto, uno dei tre occupanti è morto mentre gli altri due sono rimasti feriti.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed i Vigili del Fuoco di Imperia, insieme ai Carabinieri. Purtroppo per uno dei tre occupanti dell’auto non c’è stato nulla da fare mentre gli altri due sono stati portati in ospedale.