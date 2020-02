Ventimiglia: maggiore attenzione alle frazioni e sicurezza, Scullino "Due obiettivi che vogliamo perseguire"

Maggiore attenzione per la sicurezza e le frazioni di Ventimiglia, due obiettivi che tre le tante iniziative in corso l'amministrazione Scullino vuole perseguire.

Nonostante il maltempo di novembre e dicembre 2019 abbia creato disastri nelle frazioni e nonostante purtroppo non siano ancora arrivati i fondi statali 2019 alla Regione e quindi anche a Ventimiglia, l'Amministrazione si è trovata a far fronte con i propri mezzi, senza l'aiuto di nessuno, ai lavori necessari. “Infatti – evidenzia l’esecutivo frontaliero - le decine di milioni che la Regione ha distribuito in questi giorni si riferivano ai danni creati dal maltempo nel 2018 e solo per quei comuni che in allora avevano presentato le necessarie schede di protezione civile, cosa non successa con l'amministrazione Ioculano. In attesa che si apra uno spiraglio di luce, con l'arrivo dei contributi 2019, dopo un incontro tra il Sindaco, la Giunta e il presidente Spinosi, senza vicino alle frazioni, si è deciso di intervenire mettendo in sicurezza uno scolmatore di acque piovane a Bevera, i cui lavori sono terminati in questi giorni”.

Il piano nuovi asfalti partirà proprio da via Gallardi, all'altezza di Cactusmania, sino al bivio del nuovo ponte di Bevera: “Quel tratto di strada - dichiara Scullino - è molto percorso e oggi in stato di degrado totale, dovevamo intervenire. Gli asfalti da realizzare sono molti, nelle frazioni ma anche e soprattutto in centro. Non possiamo presentare la nostra città ai turisti e ai ventimigliesi, dichiara il sindaco, in queste situazioni. Paghiamo i 7 anni di abbandono, interverremo sul lungomare, in via Roma, lungo corso Genova e in altre vie cittadine”.