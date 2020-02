Sanremo: sostenibilità ambientale, l'amministrazione comunale punta sulla sensibilizzazione al Corso Fiorito e durante il Moac

La tematica ambientalista terrà banco anche nei prossimi eventi che caratterizzeranno Sanremo. L’ha sottolineato l’assessore all’ambiente Lucia Artusi, durante il suo intervento a margine del Clean Beach Tour con Piero Pelù e Legambiente (LEGGI LA NOTIZIA).



Sanremo in fiore, il corso fiorito in programma il 15 marzo, ma anche il MOAC, la mostra mercato dell'artigianato, sono questi i due tradizionali eventi sanremesi che avranno delle collaterali dall’anima green. Un po’ come si è visto in questi giorni di Festival, prima con la piantumazione di due (dei previsti 70, ndr) alberi in zona La Vesca con Amadeus (LINK) e stamattina con Piero Pelù, testimonial per la pulizia della spiaggia di Bussana, finalizzata a sensibilizzare sulla tematica del ‘marine litter’.



“C’è un’attenzione alla tematica ambientalista che sta diventando fondamentale nel nostro secolo. Anche l’Unione Europea, ha preso provvedimenti per bandire la plastica monouso dal 2021. Spero quindi che anche il Comune di Sanremo possa adeguarsi a questa normativa in breve tempo - ha ammesso l’assessore Artusi - e ci stiamo lavorando, anche per mettere in cantiere una serie di iniziative per l’ambiente volte a sensibilizzare soprattutto l’educazione a partire dai bambini. Questo grazie anche ad Amaie Energia che organizzerà alcune conferenze nelle scuole”.



“Ci sarà un evento durante i carri fioriti a Villa Ormond che avrà come tema la sostenibilità ambientale. Insieme alla omonima fondazione stiamo cercando di portare avanti alcune iniziative. - ha aggiunto - Il tema della sostenibilità ambientale e della sensibilizzazione sarà al centro dello stesso Moac. Diciamo quindi che il comune di Sanremo e l’amministrazione sono molto sensibili all’argomento e stiamo cercando di diffondere il più possibile questo tema nella cittadinanza”.



Concorda anche l’assessore alla cultura Silvana Ormea: “Il discorso dell’ambiente è culturale. Credo che si debba imparare a cambiare un po’ le nostre abitudini. Ad esempio cercando di acquistare prodotti sfusi e non confezionati. Bisogna fare attenzione all’ambiente. Dobbiamo cercare di non rovinarlo ulteriormente. Sanremo è molto attenta a questo argomento”.